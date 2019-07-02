ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 959 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 757.065 مليار جنيه.

وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17469 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 449 نقطة.