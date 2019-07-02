قرر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان بالمحكمة، على أنّ يرأسه المستشار عمر الفاروق إسماعيل، وعضوية المستشار محمد حسام الطماوي الرئيسين بمحكمة الاستئناف.

كما قرر رئيس المحكمة إسناد رئاسة المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة للمستشار إبراهيم الصياد، وعضوية المستشارين عاطف عبدالمنعم على نصر وجمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال.

وتضمن القرار أنّ ينضم للمكتب المستشارين محروس حلمي عبدالهادي أحمد، ومحسن دردير، وعلي عمر ومحمد صبحي وعبدالحكيم خليفة ومحمد سيف النصر محمد أحمد ووفيق محمد أحمد مكاوي وصلاح الدين محمد محمود زياد عضوي المكتب الفني والمتابعة لشمال القاهرة، والمستشار أحمد هاني حسن أنور عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية القاهرة الجديدة، والمستشار طارق محمود صالح أبوزيد عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر.