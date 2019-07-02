أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أهمية تقارب الرؤى بين مصر وروسيا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على المستوى السياسي والأمني.

وأشار خلال لقائه، اليوم، بفالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطور البرلماني والمنعقد في جمهورية روسيا الاتحادية، إلى أهمية استكمال التعاون المصري الروسي في ملف الاستئناف الكامل لحركة الطيران المباشر بين المدن الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة، واستمرار التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأيضا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء الميزة النسبية لهذه المجالات في اقتصاد البلدين الصديقين.

وشدد على أهمية المبادرة المصرية الروسية على مستوى زعيمي البلدين باعتبار عام 2020 عاما للتبادل الإنساني بين مصر وروسيا، كما دعا الدكتور علي عبدالعال الجانب الروسي إلى التنسيق مع مصر في إفريقيا في ظل الخطة الطموحة للرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي هذا العام.

وأكدت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، أهمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، واصفة مصر بأنها أحد أهم وأوثق شركاء روسيا في العالم العربي والشرق الأوسط.

وقالت خلال لقائها رئيس مجلس النواب إن التعاون بمشروع محطة الطاقة النووية التي تقوم روسيا بإنشائها في الضبعة يشبه مشروع السد العالي، كما شددت على أهمية تقارب الرؤى المصرية الروسية حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.