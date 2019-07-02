مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الأردني بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وذلك في مستهل زيارته لمصر لترأس وفد الأردن في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

ومن المقرر أن يلتقى مدبولي والرزاز غدا في جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدى البلدين.

وفي ختام المباحثات، سوف يقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي من المنتظر أن تشمل التعاون في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاسا للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية في البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.