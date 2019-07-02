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عمال مصر يحصدون ثمار الإصلاح

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مخطط تطويري جديد لجذب السكان إلى البحر الأحمر

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محاضرات وندوات.. نشاط مكثف لـ"العامة لقصور الثقافة" في شمال سيناء

محاضرات وندوات.. نشاط مكثف لـ"العامة لقصور الثقافة" في شمال سيناء

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سفير مصر بإيطاليا: اتفاق بين جامعتي حلون و"أونينيتونو" لتعزيز التعاون

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إلغاء رحلة داخلية لنائب الرئيس الأمريكي تثير القلق في الولايات المتحدة

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لص يسرق ماكينة صرّاف آلي أثناء شحنها بالأموال في الأقصر

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