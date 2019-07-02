أصدر مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات للإعلام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وستضم عضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، نورة محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، كنائبة للرئيس، والدكتور علي راشد النعيمي، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، عضوًا ، ومحمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور القرار.