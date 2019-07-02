قال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المصرية للاتصالات، إن الشركة المصرية للاتصالات أصبحت شركة متكاملة تؤدي جميع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف حامد، خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن هناك خدمات جديدة ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة بما فيها الخدمات البنكية التي يحتاج لها القطاع المالي.

وأشار إلى أننا أضفنا كابل جديد لخدماتنا البحرية، موضحًا أننا نسعى إلى أن نصبح مركز للإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أننا منذ 2015 ونحن نسعى لتطويل بنيتنا التحتية، مؤكدًا أننا وصلنا كابلات الفايبر لمعظم المواطنين بما فيها المدارس الثانوية التي انتهينا من توصيلها بالكابلات التحتية.

وأكد أننا نسعى ليصبح لدينا مركز بيانات لخدمة الشركات المصرية الصغير والكبيرة، لافتًا إلى أننا لدينا خطط واضحة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.