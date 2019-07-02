بدأ عزاء الفنان عزت أبو عوف، منذ قليل، بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، وحضر في المقدمة لاستقبال العزاء شقيقاته والمخرج عاطف عوض.

ومن أبرز الحضور الفنان أحمد السقا، والنجم فاروق الفيشاوي والفنانة سوسن بدر، والموسيقار يحيى خليل، والفنان مصطفى فهمي وزوجته، والمنتج محمد مختار، والفنانة لبلبة ووالنجم أحمد زاهر و الإعلامية لميس الحديدي.

كما حضر لتقديم واجب العزاء كل من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ومصفف الشعر محمد الصغير، وريهام عبد الغفور، وإيمي سالم، وميريت عمر الحريري، ورجل الأعمال هاني عزيز.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.