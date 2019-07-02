أقدمت ربة منزل، من منطقة دار السلام بالقاهرة، على طعن نفسها بسكين، ما أدى إلى وفاتها وجنينها، فى شهره السابع، بسبب خلافات أسرية مع زوجها، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

وكان مأمور قسم شرطة «دار السلام» تلقى بلاغاً من «سيد. م»، 68 عاماً، عامل، مقيم بدائرة القسم، يفيد بأن ابنته «مروة»، 40 عاماً، ربة منزل، أصيبت بطعنة نافذة فى البطن، وتم نقلها إلى المستشفى، وبانتقال الشرطة تبين أن السيدة كانت حاملاً فى الشهر السابع.

وأكدت التحريات أن المجنى عليها كانت تقيم فى شقة والدها، بعدما تركت منزل الزوجية، بسبب خلافات مع الزوج، وأن الزوج ذهب إليها لإقناعها بالعودة إلى منزلها، فحدثت مشادة كلامية بينها وبين والدها، الذى كان يصر على عودتها إلى منزل زوجها، وأثناء المشادة، استلَّت السيدة سكين المطبخ، وهددت والدها وزوجها بالانتحار حال الإصرار على عودتها، ومع تزايد العصبية طعنت نفسها، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتبين أن الجنين توفى نتيجة الطعنة، ولقيت السيدة حتفها فى غرفة الرعاية المركزة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرُّف النيابة العامة، التى أمرت بالتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إعداد التحريات، وأمرت باستدعاء الأب والزوج للتحقيق معهما.