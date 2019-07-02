وقّع ممثلو الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، اليوم، ميثاق تعاون جديداً مع حلفائهم من كبار المنتجين وبينهم روسيا، يهدف إلى إقامة تعاون دائم لا بد منه فى مواجهة طفرة العرض الأمريكى للخام، وتُعد الاتفاقية الجديدة بين أوبك وشركائها فى ما يُعرف باسم «أوبك +» دليلاً على الجهود التى تبذلها المنظمة للحفاظ على مكانتها فى السوق التى تشهد تحولات بسبب زيادة إنتاج النفط الصخرى الأمريكى.

وفى سياق التعامل مع العقوبات الأمريكية ضد إيران، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن العراق يسعى إلى إنشاء «منفذ» مالى يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز من إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية، وسيتيح هذا الحل البديل لبغداد الاستمرار بعملية الاستيراد دون التعرض للعقوبات.

ودعت روسيا، اليوم، إيران إلى عدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الأساسية من الاتفاق النووى الموقع عام 2015 رغم الضغوط الأمريكية، وذلك عقب إعلان طهران تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصّب، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف «ندعو زملاءنا الإيرانيين إلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الرئيسية من الاتفاق». كما أعربت الصين عن أسفها لقرار إيران، لكنها اعتبرت أن «الضغط الأقصى» الذى مارسته الولايات المتحدة هو السبب الرئيسى للتوترات، بينما اتّهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران بأنها «تلعب بالنار»، كما دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس، طهران إلى العودة من دون تأخير عن تجاوز مخزونها من اليورانيوم. وكان البيت الأبيض قد أكد أنه لن يسمح أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وأعلن وزير الخارجية الصينى اليوم أن الرئيس شى جينبينج حثّ نظيره الأمريكى، خلال لقائهما الأسبوع الماضى على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان، على إبداء مرونة تجاه كوريا الشمالية بما فى ذلك تخفيف العقوبات.