أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا، محمد إدريس المغربى، اليوم، أن مصر السند الأول لإعادة قيام الدولة الليبية وأمنها واستقرارها، وقال «المغربى»، فى مقابلة تليفزيونية، اليوم، إن «الجيش الوطنى الليبى قادر على الرد الحاسم على كل من تسول له نفسه التدخل فى شئون ليبيا، وتعطيل قيام دولتها»، معرباً عن ثقته فى الجيش الليبى وقدرته على إعادة استقرار الدولة.

وأوضح «المغربى» أن «تركيا تطاولت كثيراً على ليبيا، حيث تحلم بإعادة قيام الإمبراطورية العثمانية التى أخرت العرب مئات السنين»، لافتاً إلى أن تركيا تمول الجماعات الإرهابية بالأسلحة والعتاد، وتؤوى المتطرفين والإرهابيين، ما يؤدى إلى إعلان الحرب على المصالح التركية فى ليبيا، مؤكداً أن «أنقرة» خسرت أهم تعاون اقتصادى فى الوطن العربى.

ويقود الجيش الليبى عملية عسكرية منذ 4 أبريل الماضى لتحرير العاصمة «طرابلس» من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق»، المدعومة من تركيا، فيما أعلن قائد غرفة عمليات سلاح الجو بقوات الكرامة التابعة للجيش، اللواء محمد المنفور، أن الجيش أطلق عملية جوية لاستهداف تمركزات الميليشيات المسلحة تحت اسم «عاقبة الغدر»، مطالباً أهالى «طرابلس» بالابتعاد عن أى هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة للضربات الجوية، وأضاف أن «المعركة ستشهد تصعيداً استثنائياً لن يتوقف إلا بتحرير كامل الأراضى الليبية من حكم الميليشيات».