تعرفت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، على جثة مجهولة لغريق بترعة بحر تيرة بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، ونقلت الإسعاف الجثة إلى مستشفى الحامول المركزي، ومن ثم نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة الحامول، بعثور الأهالي على جثة طافية بترعة بحر تيرة بقرية الزعفران بدائرة المركز، وتم انتشالها بمعرفة الأهالي.

انتقل العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز الحامول ومعاونيه، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر مجهول في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه "تي شيرت أزرق اللون بكم، وأسفله عدد من الشيرتات مختلفة الألوان بنصف كم، وشورت أزرق فى أسود،" ولا توجد معه ثمة متعلقات شخصية، ولا توجد أي إصابات ظاهرية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر المحضر 3809 إداري مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بايداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أنها لفوزي ماهر يوسف، من قرية إبشان التابعة لمركز بيلا.