قرر الدكتور كمال شار وبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، نقل "سميحة.إ.ا"، موظفة صرف التذاكر بمستشفى بلقاس المركزي، وتوقيع خصم 3 أيام من راتبها، بعد نشر مقطع فيديو لها، تعتدي فيه بالسب والشتم على المواطنين، لاعتراضهم على وقوفهم في الشمس وإغلاقها شباك التذاكر.

وأمر المحافظ بمرور لجنة من رئاسة مركز ومدينة بلقاس، غدا الأربعاء، للتأكيد على انتظام العمل في صرف التذاكر للمواطنين والعمل على راحتهم.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، يظهر وقوف عدد كبير من المواطنين بأطفالهم أمام شباك صرف تذاكر استقبال مستشفى بلقاس المركزي.

وأكدت إحدي السيدات، خلاله، "أنهم واقفون منذ أكثر من ساعتين في الشمس"، مضيفة، "احنا بنموت مش قادرين نتحمل.. اتفرج يا سيادة الوزير اتفرج يا مدير المستشفى على أطفالنا المريضة والموظفين رافضين يفتحوا لنا شباك التذاكر".