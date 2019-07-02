نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة.

وأرسلت النقابة برقية عزاء لحاكم الشارقة جاء نصها كالتالي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتوجه النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر؛ رئيسًا، ومجلس إدارة، وجمعية عمومية، بخالص العزاء في وفاة نجلكم المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ سائلين المولى عز وجل أن يسبغ عليه خالص رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضافت البرقية: "وإذ نتقدم إليكم بصادق العزاء، نرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يَمُنَّ عليكم بأكمل الصحة وأتم العافية، وأن يبارك في عطائكم الوفير إثراءً لحياتنا الثقافية، وتوطيدًا لأواصر الأخوة، وترسيخًا لوشائج العروبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه".