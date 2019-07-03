حظك اليوم الأربعاء 3-7-2019 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم الكثير بمعرفة التوقعات اليومية لأبراجهم، وتقدم "الوطن" خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي بحسب توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

معاكسة زحل وبلوتو مستمرة.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في منزل العائلة وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع أحد الأقارب.. تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل قد يجلب لك ضغوط مالية.. وعليك أن تحسن استثمار مواهبك وتحاول أن تضع قاعدة مادية متينة

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات وقد يساعدك ذلك على التقدم بيقظة وطاقة ونشاط.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل، استرخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك ولكن احذر أن يؤثر على العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تبح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تدفعك للتعامل بأمانة مع الأصحاب والأحباب لكي يكونوا في المقابل أمناء معك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل، فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب للسفر وتبدو موفقا في كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم تظهر شهامة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك وتميل اليوم للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل يشوشك وعليك أن تحدد جيدا أهدافك، وأن ترسم الطريق إليها بوضوح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم قد تخف الضغوط وتمارس موهبتك الاستكشافية وتجد أدوات التقدم في متناول يديك، تفاءل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعيك أن تنتبه لحقوقك لكن اجتماعيا، سيطر على غضبك وانفعالك لتكسب المواقف.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والصلابة مع شركاء حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

المريخ في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه للتفاصيل العملية وأن تلاحظ كل صغيرة وكبيرة بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تعمل بجدية ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك وتبدو مبتكرا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب وتتواصل بحنان مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.