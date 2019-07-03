حظك اليوم الأربعاء 3-7-2019 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الحمل بالإصرار الشديد على تنفيذ كل ما يرغب في الوصول إليه وتحقيقه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

معاكسة زحل وبلوتو مستمرة.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في منزل العائلة وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع أحد الأقارب.. تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.