قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حالات التحرش كانت موجودة في المظاهرات التي وقعت بعد ثورة يناير وحتى ثورة يونيو.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية هم المسؤولين عن هذه الأفعال، خصوصا تلك التي سبقت الثورة، مدللة على ذلك بعدم وجود حالات تحرش في 30 يونيو.

وتابعت: "30 يونيو كانت الشمس التي كشفت حقيقة الإخوان، والمصريون اتفقوا على مواجهة الإخوان والمرأة المصرية كانت تقود المشهد، ولن ينسى أحد ما فعله الإخوان، أو حرق علم مصر على يد حركة 6 أبريل".