حرص المطرب الشاب أحمد كامل، على زيارة معسكر المنتخب الوطني، بعدما صرح الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين بمقابلة أصدقائهم وأسرهم، وذلك من أجل أن يدعمهم ويقابل أصدقاءه من اللاعبين.

والتقى "كامل" محمد صلاح، الذي حرص على الحديث معه وتأكيده له أن آمال الشعب المصري عليه كبيرة، كما التقى أيضًا أيمن أشرف، ودونجا، وباقي لاعبي المنتخب الوطني.

وقال أحمد كامل، لـ"الوطن" إن لديه ثقة كاملة في المنتخب ويتوقع أن يتوج ببطولة أمم أفريقيا.

ويستعد الفنان أحمد كامل لطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "قولي" خلال الأيام القليلة المقبلة، من تأليفه وتلحينه، وتوزيع إسلام شيتوس.