صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، التيسيرات التي أعدت للطالب المتقدم لتجهيز أوراق الالتحاق وأداء الاختبارات المقررة، وفقًا لموقع القوات المسلحة المصرية:

- فتح ثلاثة مكاتب للتنسيق، وهــي:-

مكتب تنسيق الكلية الحربية (بمصر الجديدة) اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 03 / 07 / 2018 م.

مكتب التنسيق (بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية داخل قيادة المنطقة الشمالية العسكرية) بمصطفى كامل بالإسكندرية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 / 7 / 2018 م.

مكتب تنسيق أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 / 7 / 2018 م.

- تم إضافة مرحلة الكشف الطبي على الطلبة بمكتب تنسيق الأسكندرية بمستشفى مصطفى كامل العسكري، تيسيرًا على الطلبة المتقدمين من محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة بها.

استلام البيانات الأساسية للطالب عن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني لمكتب التنسيق للإسراع في الإجراءات لحين تسليم الملف الأصلي.

تم توضيح وشرح كل الإختبارات، عن طريق الموقع الإلكتروني https://tansiq.mod.gov.eg

- تم تحديد أكثر من باب لدخول الطلبة للاختبارات المختلفة وكذا أولياء الأمور وتحديد مناطق انتظار السيارات داخل الكلية أثناء شراء وتسلم الملفات فقط.

- لا يسمح بدخول أولياء الأمور في باقي الإجراءات.

- تم توفير كافتيريات مجهزة بأماكن إنتظار الطلبة وأولياء الأمور.

- تم توفير أستوديو للتصوير الفوتوغرافي وكذا ماكينات لتصوير المستندات المطلوبة باللجان المختلفة.

تم تحديث أسلوب إعلان نتائج الإختبارات بإرسال النتائج للطلبة على أرقام الموبايل المدونه بالملف عن طريق رسائل sms بدلاً من التردد على الكلية لمعرفة النتيجة وأيضًا عن طريق الاستعلام الصوتي برقم ت (16683).

- من الأوراق المحتم على الطالب إحضارها :-

القيد العائلي للوالد و (القيد العائلي للجد للوالد / القيد العائلي للجد للوالدة).

- ويجب على الطالب وولي أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن نظرًا لأن استخراجها يستغرق وقتا طويلا مما يؤدي إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.

- بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجودة على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على (الإنترنت) وهو https://tansiq.mod.gov.eg