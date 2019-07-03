قال حسين الجمال عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق معهد المحاماة، إن اختبارات ختام الدورة الثانية لمعهد محاماة القاهرة الكبرى سيتم إجراؤها على مدى يومي السبت والأربعاء، الموافقين 13 و17 يوليو الحالى، بواقع أربع لجان، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأوضح الجمال أن اللجان ستكون مقسمة بواقع انعقاد لجنتين يوم السبت الموافق 13 يوليو الجاري على أن تكون الأولى لمحامي شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية، بينما تنعقد اللجنة الثانية من الثالثة حتى الرابعة عصرا لمحامي جنوب القاهرة، وحلوان.

وأشار الجمال إلى أن يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو الجاري، سيشهد عقد لجنتي اختبار لمحامي شمال وجنوب الجيزة، والقليوبية، على أن تعقد اللجنة الأولى من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية لمحامي القليوبية، واللجنة الثانية للجيزة من الثالثة حتى الرابعة عصرا.