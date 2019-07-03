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عمال مصر يحصدون ثمار الإصلاح

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سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشارك غدا توزيع جوائز "تفصيلة التفاصيل"

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