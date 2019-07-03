رئيس الرعاية العلاجية: التأمين الصحي الشامل يغير مفهوم الصحة في مصر

قالت الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يغير مفهوم الصحة في مصر.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية خلود زهران ضمن تغطية برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" لانطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة الجديدة تشمل ربط الأسر بالوحدات الصحية وبطبيب مختص للأسرة مجهز للكشف على جميع أفراد الأسرة وتحويلهم للأماكن المناسبة لحالاتهم الصحية حال احتياجهم للعناية بشكل أكثر.

وأوضح غنيمة أن محافظة بورسعيد أصبحت كتلة واحدة وأنه لا يوجد خدمة طبية قد يحتاجها المريض ولا توجد على أرض بورسعيد.

ولفت رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، أن طبيب الأسرة سيتولى علاج الحالات التي لا تحتاج للطوارئ، مشيرًا إلى أن حالات الطوارئ ستتوجه لأي مستشفى ويتم عمل كل الخدمات اللازمة له.