أمرت مدينة كاجوشيما بجنوب اليابان، اليوم الأربعاء، سكانها البالغ عددهم نحو 600 ألف شخص، بالحماية في مراكز الإخلاء، وغيرها من المناطق الآمنة، حيث يتوقع أن تهدد الأمطار الغزيرة بحدوث انهيارات أرضية وغيرها من الأضرار، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية.

وسقطت كمية كبيرة من الأمطار على جزيرة كيوشو الرئيسية في أقصى الجنوب، حيث تقع كاجوشيما منذ أواخر شهر يونيو، وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الخميس، وفقا لـ"رويترز".

وقتل أكثر من 200 شخص في غرب اليابان، يوليو الماضي، عندما تسببت الأمطار الغزيرة الطويلة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.