​صرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنّ جهاز المدينة جدد الدعوة لأصحاب الوحدات المخالفة التي حوّل أصحابها نشاطها من سكني إلى تجاري أو غير ذلك لإزالة المخالفة، ورد الشيء لأصله قبل انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها قبل تنفيذ قرارات السحب.

وقال رئيس الجهاز إنّه تم تقديم عدد من طلبات التصالح من قِبل أصحاب الوحدات المخالفة لعودة الشيء إلى أصله بالعمارات (274 - 249 - 212 - 213 ) بالتجمع الخامس، وتمت المعاينة للوحدات للتأكد من جدية الطلبات، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، ومدير التنمية ورئيس الحي، مشيرا إلى أنّ جهاز المدينة يسهل إجراءات عودة الوحدات المخالفة إلى سكني، وإلغاء قرار السحب لكل من أراد التصالح من أصحاب الوحدات المخالفة واحترام القانون وإعادة الشيء إلى أصله قبل انتهاء المهلة المسموح بها.

وأكد النجار أنّه لن يُقبل أو ينظر في أي طلبات تقدم بعد انتهاء المهلة المقررة من جهاز المدينة، ويحق للجهاز تنفيذ قرارات السحب والاسترداد.

وكان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أعلن في وقت سابق، منح مهلة 45 يوما للوحدات التي صدر لها قرارات سحب واسترداد لمخالفة النشاط، ومنح الجهاز هذه المهلة لإنهاء المخالفة من قبل أصحاب الوحدات وعودة الشيء إلى أصله قبل تنفيذ قرارات السحب.