قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن "التعديات على نهر النيل مش هانهزر فيها، وأي تعدي على النيل هانشيله، ولا تسامح مع المخالفات على النيل تحت أي مبرر من خالف يتحمل نتيجة مخالفته، ومهما طال الزمن سنزيل المخالفة".

جاء ذلك خلال افتتاح 4 مراسي على نهر النيل بالمنصورة وتشغيل الأتوبيس والتاكسي النهري.

وكان في استقبال وزير الري الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وسعد موسى وكيل وزارة الري.

وقاد الوزير جولة نيلية في الأتوبيس النهري، بالمنصورة وبعض قرى مركز المنصورة المطلة على النيل وأبدى استياءه من التعديات على النيل والبناء على مناطق طرح النهر، بالإضافة للردم داخل النيل، وانتشار الفيلات والعمارات والنوادي وقاعات الأفراح والمراكب الثابتة على جانبي النيل، ووجه لرؤساء قطاعات الري بضرورة حصر التعديات تمهيدا لإزالتها.