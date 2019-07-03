تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في طعن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية أحداث المغارة بسوهاج.

ويطالب المحكوم عليهم محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء حكم إدانتهم الصادر من محكمة الجنايات.

وفي حالة قبول طعن المحكوم عليهم ستصدر محكمة النقض حكمًا جديدًا بشأنهم بخلاف ما إذا رفضت المحكمة الطعن فسيكون حكم السجن المؤبد والمشدد الصادر بحقهم نهائيًا باتًا واجب النفاذ.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد في القضية و61 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا و26 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية التي ترجع أحداثها إلى عام 2015 عندما ألقي القبض على المتهمين في القضية بإحدى المغارات بمحافظة سوهاج، وعُثر بحوزتهم على أسلحة آلية وذخائر وتضمنت الاتهامات المنسوبة لهم ارتكاب أعمال عنف وإرهاب قبل أن يطعن المحكوم عليهم على الحكم أمام النقض مطالبين بإلغائه.