أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن مقتل 44 شخصا وإصابة 130 آخرين بقصف مركز المهاجرين في تاجوراء الليبية حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل .

وكانت الأمم المتحدة أعلنت صباح اليوم، مقتل نحو 30 شخصا في القصف على مركز المهاجرين في ليبيا.