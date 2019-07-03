أصيب 7 عمال بأحد مصانع الملابس بمدينة الفيوم، بحالة إعياء وقيئ شديدين ادعاء تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة مكرونة اشتروها من أحد المطاعم بميدان السلخانة، واتهموا مالك المطعم بالتسبب في إصابتهم، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

وأخطر اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول كل من "صفاء.س.م" (25 سنة)، ومقيمة بمنطقة الصوفي، و"هدير.ب.م" (20 سنة)، ومقيمة بمنطقة الصيفية، و"أمنية.ي.ع" (17 سنة)، بالعنوان نفسه، و"دينا.م.ع" (15 سنة)، ومقيمة بالبرمكي بمركز الفيوم، و"آية.م.ج" (18 سنة)، ومقيمة بأبو خلف بمركز الفيوم، و"بسمة.إ.ت" (19 سنة)، ومقيمة بمنطقة الشيخ حسن، و"ميادة.ح.ر" (24 سنة)، ومقيمة بالعنوان نفسه، جميعهم عمال بمصنع ملابس بمنطقة السلخانة، مصابين بحالة إعياء وقيئ شديدين ادعاء تسمم غذائي.

وأفاد البيان الأمني، أنه أجريت لهم الإسعافات الأولية، وتقرر خروج المصابات الثلاث الأوائل، ومتابعة باقي المصابات، وانتقلت مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وقررت المصابات ما سبق، وكلفت إدارة البحث الجنائي، باستكمال التحريات وضبط مالك المطعم، وتوجهت قوة من مباحث التموين إلى المطعم، وتبين أن مالكه هو "م.إ.إ" (47 سنة)، ولم يكن موجودا بالمكان.

وذكر البيان الأمني، أن مباحث التموين، تمكنت من ضبط كل من "ع.ش." (29 سنة-عامل بالمطعم)، ومقيم بقرية هوارة المقطع، و"ع.م.م" (22 سنة-عامل بالمطعم)، ومقيم بمنطقة الحواتم، وبمواجهتهما أقرا بشراء المصابات الوجبات من المطعم اللذان يعملان فيه، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وانتقل مسؤولوا التفتيش على الأغذية بالمديرية إلى المطعم، وسحبوا عينة من المواد الغذائية الموجودة به، ويجري فحصها.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2666 لسنة 2019 م إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات بشأن الواقعة.