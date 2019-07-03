وصل مطار القاهرة الدولي اليوم، وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة لايندسي جرهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية لمجلس الشيوخ ووفد الكونجرس الأمريكي، في زيارة للبلاد لعدة ساعات يلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

وقالت مصادر مطلعة في المطار، إنّ وفد الكونجرس الأمريكي وصل على متن رحلة خاصة برئاسة لايندسي جرهام، وأُنهيت إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد عددا من المسؤولين لبحث عدد من الملفات والقضايا المهمة، ويغادر البلاد بعد زيارته القصيرة التي تستغرق عدة ساعات.