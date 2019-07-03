أطلقت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة المشروع الوطني لإعداد 1000 قائد بـ"الجيل الثاني"، تحت رعاية عميد الكلية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، بعد الانتهاء من مرحلة "الجيل الأول"، وكرمت الكلية المتميزين من الجيل الأول في المشروع بحضور عميد الكلية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، واللواء فؤاد علام.

وقال الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، إن كلية دار العلوم اعتادت بشكل دائم الحصول على المراكز الأولى في إعداد جيل واعي وقادر على بناء المستقبل، من خلال تميزها في مشروع إعداد 1000 قائد أفريقي، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم الانتهاء منه خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.