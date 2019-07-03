شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس الوزراء الأردني، اليوم في مقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة بين مصر والأردن، على هامش ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ مجال الاستثمار شهد التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال "الترويج للاستثمار"، وبروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة الاستثمارية، إذ وقع عن مصر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن المملكة الأردنية الهاشمية طارق الحموري وزير التجارة والصناعة والتموين.

وفي مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، أوضح سعد أنّه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز حماية المستهلك، وقعها الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق الحموري وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني.

أما في مجال الإسكان، فتم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد والبناء، ووقع عن مصر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن المملكة الاردنية الهاشمية سامي الداوود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.

كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، ووقع عن مصر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن المملكة الأردنية الهاشمية نضال البطاينة وزير العمل.

وشهد اللقاء أيضا التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، ووقع عن مصر محمد سعفان وزير القوي العاملة، وعن المملكة الاردنية الهاشمية نضال البطاينة وزير العمل.

وتضمنت المراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإذاعي والتليفزيوني، بين الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، وقعت عنها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبين مؤسسة الاذاعة والتليفزيون بالأردن، ووقع عنها الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم العالي.

وفي ختام اللقاء، وقع مدبولي والرزاز على محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.