قضت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية أحداث "مغارة سوهاج"، وألغت حكم الجنايات بإدانة المتهمين، وقررت تحديد جلسة 16 أكتوبر المقبل، لنظر موضوع القضية ومحاكمة المتهمين في القضية.

وضمن قائمة الطاعنين المقبول طعنهم في القضية 66 محكوما عليهم، طالبوا محكمة النقض في طعنهم بإلغاء حكم الجنايات بسجنهم.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني في سوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي في سوهاج، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وألقي القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة.