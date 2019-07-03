"التعليم" تلغي امتحان طالبين هربا بورقة الأسئلة

قال خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن طالبين هربا بورقة الامتحان، وتم إثبات الحالة في الشؤون القانونية بالفعل، وسيتم إلغاء امتحان المواد لهما.

عبد الحكم: طالبة مريضة نفسيا سلمت ورقة الإجابة دون إجابات نهائيا

وأضاف عبد الحكم، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة أنه اكتشف في كنترول أسيوط قيام طالبة بتسليم الورقة بدون إجابات نهائيا، وعند مواجهة الطالبة نفت الأمر، وأكدت أنها قامت بالإجابة، وبعد المراجعة تم اكتشاف قيام الطالبة بتسليم نفس الطالبة لباقي الامتحانات بدون إجابات، وبالفعل اعترف والدها أنها مريضة نفسيا.

وأشار إلى أن أبرز الشكاوى من مستوى الامتحان كانت في اللغة الإنجليزية، وبالفعل وأثناء تصحيح العينة اكتشفنا صعوبة في سؤالين، وبناء على ذلك اعتبرنا كافة الإجابات على السؤالين صحيحة.