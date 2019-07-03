تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف اليوم، أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، بمركز التصحيح بمعهد مجمع مدينة نصر النموذجي، واطمأن على توفير مقومات الراحة للمصححين وتهيئة المناخ المناسب لهم لأداء عملهم على أكمل وجه.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة مراعاة الدقة عند تصحيح أوراق الإجابة، واختيار ما فيه مصلحة الطالب دائمًا، مؤكدا أنّ الأزهر الشريف حريص على مصلحة الطلاب وليس في حرب معهم، ولن نسمح بضياع مجهود الطلاب الذي بذلوه طوال العام.

صالح عباس: لن نسمح بضياع جهود الطلاب طوال العام

وطالب عباس المصححين بالالتزام بتعليمات وضوابط التصحيح التي أعدها قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو تصوير أي شيء يخص عملية التصحيح أو أوراق الإجابات المعتمدة.

يذكر أنّ أعمال التصحيح الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت أمس في المراكز التي أعدها الأزهر في 10 مناطق أزهرية، هي "الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والقاهرة والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة والمنوفية".