"حدوتة".. مبادرة لدار نهضة مصر لدعم أدب الطفل

نظمت دار نهضة مصر مبادرة لأدب الطفل تحت عنوان "حدوتة"، والتي تضمنت تدريب عدد من الكاتبات الشابات لتطوير قدراتهن وموهبتهن للكتابة.

وانتهت المبادرة بمسابقة لتقييم الأعمال، فاز بها عملين بالمركز الأول والثاني، وتم إعلان أسماء الفائزين في احتفالية نظمت بمركز الإبداع بالإسكندرية.

وقالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر، في تصريح لها: "كدار نشر نسعى دائما لتشجيع الكتابة للأطفال ومن هنا سعدنا بالمشاركة بمشروع حدوتة لتحفيز المواهب الشابة وإعطائهم دفعة للأمام في هذا المجال من خلال إنتاج ونشر أفضل الأعمال الفائزة في المسابقة".

وأضافت: "كتب الطفل من أهم العناصر التي تلعب دورا في بناء شخصية الإنسان وتدعم الطفل بالقدرات الإبداعية والتفكير والابتكار وتمده بمهارات الحياة المختلفة ولهذا سنظل دائما نوليها اهتماما كبيرا ونبذل كل ما في وسعنا لإخراج أعمال تنمي وتوسع آفاق أطفالنا وشبابنا".

وفازت بسمة أسامة جاهين بالمركز الأول عن قصة "عندما رفضت جودي أن تصبح نجمة"، بينما فازت الكاتبة ياسمين حسين عبد الرؤوف عن قصتها "هذا لم يحدث" بالمركز الثاني.

وقالت الفائزة بالمركز الأول: "حدوتة فرصة رائعة مكنتني من تحقيق حلم الكتابة، مهدت لي الطريق للتعرف على مجال الكتابة للأطفال، وعلى مدار شهر عكفت متدربات حدوتة على كتابة وتطوير قصصهم، وكانت المفاجأة فوزي بالمركز الأول".

مبادرة "حدوتة" تم تنظيمها من قبل كاتبة الأطفال منى لملوم، والدكتورة مي موافي المدرس بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.

وضمت لجنة التحكيم الدكتورة عفاف طبالة المتخصصة في أدب الأطفال، والحاصلة على عدد كبير من الجوائز العالمية والمحلية، والدكتورة نادية الخولي رئيس المجلس المصري لكتاب الطفل، والروائي والناقد منير عتيبة، والكاتبة والناقدة الأمريكية مارشيا لينكس.