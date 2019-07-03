صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية طبعة عربية لكتاب "أثر تطبيق العلوم العصبية على التعليم الناجح" للمؤلف الدكتور جيمس ستيلر، واعتمد مؤلف الكتاب على معرفته العميقة بعلم الأعصاب، وسنوات خبرته كمسؤول أكاديمي في جامعات كبرى لإثبات جدوى إضافة التعليم التجريبي لبرامج التعليم التقليدية والبرامج الجامعية القائمة على المقررات الدراسية؛ وأثبت الكتاب أنّ التعليم التجريبي يؤدي إلى تمكين الطلاب من اكتساب معارف ومهارات وخبرات على نحو أكثر فعالية وكفاءة من الدراسة التقليدية التي تقتصر على قاعات الدراسة وحدها.

ولفت مؤلف الكتاب بشكل خلّاق إلى مجموعة ثرية من برامج التعليم التجريبي بالغة الأهمية، لزيادة الفهم العالمي والممارسة لهذا النموذج التربوي الاستثنائي، الذي تبحث عنه الجامعات على مستوى العالم، لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وإعدادهم لتنمية قدراتهم الشخصية ووظائفهم فيما بعد.