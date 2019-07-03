أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، أنه تم صرف علاج لـ 68 ألف و750 مصابا بفيروس سي من وحدات علاج الفيروسات الكبدية بأنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس أقل من 2% على مستوى المحافظة.

وقال شاروبيم، في تصريح صحفي، إن إجمالي الحالات مؤكدة الإيجابية بالمحافظة بلغ 69 ألف و700 حالة على مستوى جميع الوحدات العلاجية بالدقهلية، مؤكدا أن المتوفر من الجرعات يكفي علاج جميع الحالات المصابة بالفيروس ويزيد .

وأضاف أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، والتي حققت نجاحا باهرا لفت أنظار مختلف دول العالم، وأصبح نموذجا للوقاية من الأمراض سبقت به مصر دولا عديدة.

من جانبه، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إنه تم الكشف بالوحدات التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية، وتقديم العلاج لعدد 58 ألف و250 حالة، وبوحدات التأمين الصحي عن 10 آلاف و500 حالة.