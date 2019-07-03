قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار سمير أسعد، إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بنشر فيديو فاضح.

كان دفاع المتهمين تقدم باستئناف على قرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر ظهورهما في فيديو إباحي، وجرى تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.

كانت نيابة مدينة نصر الكلية، تحت إشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.