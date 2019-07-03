بعد 8 سنوات.. انتهاء برنامج "شباب توك" لـ جعفر عبد الكريم

أعلن الإعلامي جعفر عبد الكريم، انتهاء برنامج "شباب توك"، الذي كان يُعرض عبر قناة "DW"، والذي انطلقت أولى حلقاته في يوليو 2011 تقريبًا، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "وداعًا شباب توك".

ونجح "جعفر" على مدار ثمانٍ سنوات، استضافة أكثر من 924 من مختلف الدول العربية، بداية من مصر مرورًا بلبنان والخرطوم والعراق وحتى موريتانيا.

رسائل عدة، تلقاها "جعفر"، من جمهوره، بعد إعلان توقف البرنامج، من متابعيه الذين أبدوا تأثرهم الشديد بهذا النبأ على صفحات الـ"سوشيال ميديا"، فقالت صاحبة حساب باسم "ريم": "خسارة كبيرة.. كنت متميزًا يا زميلي جعفر.. وكسرت جميع الحواجز في شباب توك.. نتمنى أن تكون هناك بدايات جديدة لمرحلة أخرى من حياتك المهنية في عالم مهنة المتاعب".

وكتبت صاحبة حساب باسم "ميسرة": "ليس حزننا على توقف شباب توك إلا لأنه كان برنامجًا متميزًا وفريدًا في طرحه نوعه بمقدمه البارع في أداءه ومجهوده وحرصه على توسيع دائرة النقاش والاحتكام إلى البيانات والإحصائيات ونتائج الأبحاث المعتمدة قدر الإمكان.. آن الأوان لنقول وداعًا شباب توك".

جعفر عبد الكريم، لم يُعلن حتى الآن، عن تفاصيل تجربته الجديدة وموعد انطلاقها، وهل ستكون عبر الشاشة نفسها، أم عبر محطة تليفزيونية أخرى.