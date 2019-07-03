لقي طالب مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم بقرية الصباح بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، أثناء استقلاله دراجة نارية لزفة عروسين بقرية الصباح.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بمصرع "ح س خ"، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية إلى موقع الواقعة، وتبين أن الطالب كان مستقلا دراجة نارية ويشارك في زفة عروسين بقرية الصباح التابعة لمركز قليوب فاصطدم بسيارتين مسرعتين ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النياية التحقيق.