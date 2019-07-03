اختار أعضاء البرلمان الأوروبي الإيطالي ديفيد ماريا ساسولي رئيسًا جديدًا للبرلمان الأوروبي، حيث حصل على دعم 345 من إجمالي 667 من أعضاء البرلمان الأوروبي في الجولة الثانية من التصويت في ستراسبورج.

يبلغ ساسولي المنحدر من مدينة فلورنسا الإيطالية، من العمر 63 عاما، وهو صحفي تلفزيوني سابق وهو عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2009، حسب الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.

في بيانه قبل بدء إجراء الانتخابات، تحدث ساسولي عن مسؤولية البرلمان تجاه جميع الناخبين الجدد الذين شاركوا في الانتخابات الأوروبية الأخيرة في مايو: "لقد منحونا تفويضًا، لأنهم يؤمنون بمؤسستنا، وهم يؤمنون بالديمقراطية وبالانتخابات الحرة. يجب ألا نخيب أملهم".

يعتبر دافيد - ماريا ساسولي، الذي فاز على ثلاثة مرشحين آخرين، من السياسيين الاشتراكيين وينتمي للحزب الديمقراطي في إيطاليا، حسب موقع "بي بي سي".

وفي خطاب عقب نتيجة اليوم، وصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مؤلم"، مضيفًا: "سيضمن البرلمان الأوروبي استقلال المواطنين الأوروبيين - فقط هم قادرون على تحديد تاريخهم".