كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة غموض العثور على جثة شابة مقتولة داخل منزل الزوجية، بإحدى قرى مركز إيتاي البارود.

وتبين قيام عاطل من جيران المجني عليها بالتسلل لمنزلها، مستغلا غياب الزوج في مقر عمله بمحافظة الإسماعيلية، بالقفز من أعلى السطح فجرا، وحاول التعدي عليها جنسيا بعد تقييدها بالحبال، إلا أنها قاومته واستغاثت بالجيران، وخشية افتضاح أمره، كتم أنفاسها وطعنها بسكين عدة طعنات بالصدر والبطن، وفر هاربا بعد أن لفظت أنفاسها.

المتهم قتلها أمام رضيعها

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من "ل. ح."، بالعثور على جثة ابنته "م"، 21 سنة، بها عدة طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها بنفس القرية، مكبلة اليدين والقدمين، كما تبين وجود طفلها الرضيع عام ونصف، بجوارها على قيد الحياة، الذي أرشد صراخه جيران الزوجة لاكتشاف مقتلها داخل حجرتها بمنزل الزوجية.

بسؤال جيران المجني عليها، تبين أنها تقيم مع طفلها الرضيع بمفردها بمنزل الزوجية، حيث يعمل زوجها باليومية في الإسماعيلية، وتناهى إليهم أصوات صراخ، وبتعقب الصوت تبين أنه صوت طفل المجني عليها، واستعان الجيران بأشقاء زوج المجني عليها، الذين كسروا باب المنزل وعثروا على جثتها غارقة في بركة من الدماء.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ص. م.- 23 سنة- عاطل)، مقيم بنفس القرية، ومشهور عنه سوء السلوك، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.