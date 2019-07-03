قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ترشحه على مقعد نقيب أطباء مصر، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، جاء من أجل الحفاظ على حقوق الطبيب المصري، عمود خيمة المنظومة الطبية، ولوقف هجرة الأطباء لسد العجز الموجود في المستشفيات علاوة على إيجاد سبل تعاون مشتركة مع الأجهزة التنفيذية للدولة كأحد أهم أهداف برنامجه الإنتخابي.

وأضاف سلام لـ"الوطن" أنه سيسعى إلى سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإعطاء الطبيب أجرا عادلا، وخاصة شباب الأطباء، والتعاون مع مجلس النواب لسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وقانون حماية المستشفيات والفرق الطبية وإخراج النقابة من حالة الصدام شبه الدائم مع أجهزة الدولة وتفعيل صوت العقل في كل القضايا التي تهم المهنة وجماهير الشعب.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أغلقت باب الترشح للانتخابات على مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة، وهى 11 يوما من تاريخ فتح باب الترشح في 20 يونيو الماضي.

واستقبلت اللجنة على مدار هذه الأيام من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء المرشحين، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وبلغ عدد المرشحين على مقعد النقيب العام 21 مرشحا، وعلى مستوى النقابة العامة فوق السن 48 مرشحا، ومن المقرر أن تجرى العملية الانتخابية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.