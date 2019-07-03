عدد الوطن الصادر غدا الخميس

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الخميس، الحكومة تعلن قواعد صرف علاوات يوليو: 7% للمخابين بالخدمة المدنية.. و10% لغيرهم

وتقرأ في العدد أيضًا:

· 75 جنيها شهريا للحد الأدنى للعلاوة.. و150 جنيها حافزا للموظفين.. وانتظام صرف المعاشات لليوم الثاني

وفي العدد ملحق «الوطن» أوتو درايف تقرأ:

· 10% تراجعا في مبيعات السيارات خلال الشهور الخمسة الأولى من 2019.. وخبراء الدولار أحد أسباب انخفاض الأسعار

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