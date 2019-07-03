تحت عنوان «مواجهة الإرهاب»، قدم 20 فناناً من رسامى الكاريكاتير، 35 عملاً فنياً يناقش قضية الإرهاب وكيفية مواجهته، فى معرض تنظمه رابطة رسامات الكاريكاتير، بالتعاون مع رسامين من خارج الرابطة ومكتبة القاهرة الكبرى، وذلك فى الفترة من أول يوليو الحالى، ويستمر لمدة أسبوع بالزمالك.

نظمته رابطة رسامات الكاريكاتير بمشاركة 20 فناناً

المعرض يعتبر تضامناً مع موقف الدولة ضد العمليات الإرهابية، بحسب الفنانة هويدا إبراهيم، قومسير المعرض، التى أكدت أن الإرهاب يمتد أثره الوحشى إلى معظم بلدان العالم، ولا يقف عند دين بعينه، لذا قرر فنانون التصدى للأعمال التخريبية بالفن، وإرسال تحية للشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، ومنهم أحمد منسى، وخالد مغربى.

تحمس فنانون من خارج الرابطة للمشاركة فى المعرض، واستضافت المكتبة التابعة لوزارة الثقافة الحدث، وعبر المشاركون عن التيمة الواحدة للمعرض، بطرق مختلفة، منهم أحمد قاعود، بلوحة بها ثلاث أذرع معاونة للإرهاب تحمل عبارات «الإرهاب، داعمو الإرهاب، المتعاطفون مع الإرهاب»، تتشارك فى حمل مسدس بيد مخضبة بالدماء.

وفى عمل آخر يظهر البطل ساطع النعمانى كمايسترو بجناحين، رافعاً علامة النصر، بصحبة مجموعة من الأبطال، فى مقدمتهم أحمد منسى، محلقين فوق سحاب القاهرة، ورسمت دينا عبدالواحد، الإرهاب ثعباناً ضخماً يلتف