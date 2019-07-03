قالت رشا عمر رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول بوزارة قطاع الأعمال العام، إن عددا من الشركات الحكومية نجحت في زيادة أرباحها خلال العام المالي الماضي، وإن هناك نحو 52 شركة خاسرة تسعى الوزارة جاهدة لإنجاحها.

وأكدت خلال ندوة عقدها مساء اليوم، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، تحت عنوان "كيف يتحقق الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع؟"، أنه تم وضع دراسة متخصصة لوضع كل شركة على حدة لدعم النزاهة والشفافية وتحديد الشركات ذات فرص الربحية من عدمها، بحيث يتم تحديث تكنولوجيا العمل بالشركات وإنشاء إدارات للتسويق في الشركات القابضة للتركيز على تسويق السلع والمنتجات التي لديها فرصا كبيرة للنمو، والتخلص من الأصول غير المستغلة لتحسن أداء ميزانيات الشركات.

فيما قال محسن الجيلاني الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن استهداف تحقيق أرباح بقيمة 3 مليار جنيه من شركات النسيج الحكومية خلال عامين ونصف يعنى تحقيق مبيعات قيمتها 30 مليار جنيه، في حين تقدر قيمة المبيعات الحالية بنحو 1.7 مليار جنيه، مضيفا: "هذا أمر يستحيل عمليا حتى في ظل توافر الإمكانيات".

وطالب "الجيلاني" بالعودة إلى توصيات اللجنة العليا للقطن التي تشكلت في عهد رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ثم توسعت لتشمل دراسة قطاع الغزل والنسيج بالكامل، حيث مازالت توصياتها صالحة للتنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أن الاعتماد على القطن متوسط التيلة في الصناعة لم يحدث حتى الآن، وأن الحديث عن عودة القطن المصرى طويل التيلة لا يصلح حاليا في الصناعة رغم جودته.

وقال إن الاعتماد على القطن المصرى بشكل رئيسى في خطة إصلاح القطاع التي يتحدث عنها المسئولون حاليا "عليه الكثير من الملاحظات لأن هذا السوق ضيق جدا وخطر ويتعرض لتقلبات شديدة".