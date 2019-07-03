علي ربيع يعلن نهاية مسرح مصر: الموسم المقبل سيكون الأخير

قال الفنان علي ربيع، إن الموسم المقبل لـ"مسرح مصر" سيكون الأخير، وذلك بعد 120 مسرحية جرى عرضًا خلال 7 سنوات.

وأكد أن نجوم المسرح اجتمعوا مع الفنان أشرف عبد الباقي، حيث طالبهم بالتركيز في الموسم الحالي بشكل كبير.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن هذا القرار جاء حتى لا تهبط العروض المسرحية التي يقدمها مسرح مصر، مؤكدا أنه لو قدمت مسرحية على نفس المستوى الجيد الذي يقدمه مسرح مصر لن يستطيع أحد وقف نجاحها، وسيجري عرضها.

وأشار إلى أن مسرح مصر بالنسبة للعاملين فيه ليس مجرد عمل من أجل المال، منوها بأن الجميع يحبون بعضهم بعضًا ويحبون العمل الجماعي، وهذا أفضل بكثير من أي شيء، على حد قوله.

ونوه بأن مسرح مصر قدم 120 مسرحية تناولت أغلب الموضوعات في المجتمع في إطار كوميدي، مضيفا: "كُتر اللعب في الإطار الكوميدي بيخلص الكوميديا".

وأوضح أن الباب مفتوح أمام جميع الكُتاب الكوميديين لتقديم نصوص جديدة لمسرح مصر، مستطردا: "الحمد لله والشكر لله، إحنا عملنا نجاح في مسرح مصر لم يتخيله ولم يتوقعه أحد، فمسرح مصر وصل العالمية، وإن شاء الله لو ده أخر موسم لمسرح مصر هبقى أعمل مسرحية جديدة".