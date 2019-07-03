قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن هناك انتظام للخدمات الطبية في اليوم الثالث على التوالي في محافظة بورسعيد بعد بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل خلال الفترة التجريبية، مضيفًا أن تواجد المواطنين للتسجيل في التأمين الصحي الشامل مُبهر للغاية، والأعداد تستمر.

وأكد حماد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المواطنين الذين أقبلوا على تسجيل أسمائهم واسماء ذويهم في التأمين الصحي الشامل أعربوا عن رضاهم في الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن هناك جولة تفقدية لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حيث لم تُغادر بورسعيد منذ أمس، وفي جولة اليوم كان بصحبتها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتابع: "الحمد لله فعلا فيه تغيير كبير جدا، وفيه ناس كتير قعدت تُشكر الوزيرة والمحافظ، وفيه إعلاميين جاءوا وصوروا هذه المقاطع، فتقييمي جيد للغاية، في ثالث أيام تطبيق المنظومة"، مشيرًَا إلى أنه للمرة الأولى يتم عمل عمليات لم تحدث في محافظات القناة في مستشفيات بورسعيد، مثل إجراء عمليتين لزارعة قوقعة لطفلين.

وأوضح أنه تم إجراء عمليتين زراعة قرنية في مستشفى الرمد ببورسعيد، و5 عمليات قسطرة قلبية، بعد أن كان المرضى يتوجهون لإجراء هذه العمليات في المحافظات الكبرى.