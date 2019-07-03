أشاد المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالعلاقات التي تربط المؤسسة بمصر، حيث أشار إلى أنها علاقات وطيدة بدأت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي: "العمليات التي قامت بها المؤسسة قاربت 9 مليارات دولارات وقد كانت تُنفذ عبر عدد من الاتفاقيات الإطارية مع مصر وعددها خمس".

وأضاف سنبل خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن البنك يقدم مشروعات وبرامج خاصة بالتجارة لمصر: "المؤسسة شاركت مصر في آخر 10 سنوات، ولم تتأخر في تقديم أي شيء لمصر من تمويلات وبرامج لدعم التجارة".

وتابع أن قيمة الشريحة الأولى في الاتفاقية الإطارية الخامسة مع مصر كانت قيمتها 1.3 مليار دولار منذ بداية العام.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة في مصر كان له نصيب الأسد من تمويلات المؤسسة بسبب احتياجاته، مردفًا أن المؤسسة بدأت منذ العام الماضي في تنويع محفظة العمليات الموجودة في مصر: "لدينا عمليات لها علاقة بالأمن الغذائي وتمويل ما تحتاجه مصر من سلع كالقمح والأرز وغيرها من السلع الأساسية".