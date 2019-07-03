قال كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية، إن هزيمة حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية في اسطنبول، كانت صدمة كبيرة للنظام التركي، ويبدوا أن أعصاب النظام في تركيا لم تستوعبها حتى الآن، حيث سبق وأصر أردوغان على إعادة الانتخابات مرة أخرى بعد فوز أكرم إمام أغلو، وبالفعل أعيدت الانتخابات وفاز أوغلو للمرة الثانية في الانتخابات.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن إعادة الانتخابات في اسطنبول منحت المعارضة التركية كثيرًا، وكانت فرصة سانحة لزيادة شعبية أوغلو، مؤكدًا أن أوغلو سيكون منافس حقيقي لأردوغان في انتخابات تركيا الرئاسية في 2023.

وأشار الخبير في الشؤون التركية، أن أوغلو يتميز بسمات خاصة، وهي من صنعته كبطل كما أنه يتمتع بكاريزما خاصة حيث استطاع أن يقدم خطاب سياسي مغاير لخطابات المعارضة التركية سابقًا، ولامست تصريحاته هموم المعارض التركي، وأصبحت المعارضة التركية على قلب رجل واحد.

وأوضح أن أردوغان حاليا يراهن على تصحيح مسار الاقتصاد التركي بعد أن فقد هويته، وارتفعت نسبه البطالة في تركيا لـ 14%.