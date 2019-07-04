تقدم "الوطن" خدمة أسعار بيع الأسماك في الأسواق، اليوم، الخميس 4 يوليو، استمرارا للخدمات اليومية المتنوعة، منها البوري والمكرونة والكابوريا، وجاءت أسعار السمك على النحو التالي:

سمك الماكريل

تراوح سعر سمك الماكريل بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 65 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 30 إلى 35 جنيهًا.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 60 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 85 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 135 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق بين 160إلى 250 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.